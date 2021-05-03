 

Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей

03.05.2021, 12:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В честь этого и в преддверии нового купального сезона мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошлом и настоящем службы. Градоначальник также отметил новейшее оборудование и технику, которым оснащены водные спасатели.

Собянин напомнил, что первая спасательная станция появилась еще в 1877 году у Москворецкого моста. В настоящее же время в городе работают 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 специалиста. За 25 лет работы сотрудники МГПСС спасли более 5,2 тысячи человек, 289 из которых была проведена сердечно-лёгочная реанимация. В общей сложности, помощь была оказана 16 676 пострадавшим.

Сергей Собянин заявил, что в этом году городские власти планируют открыть новую, 25-ую спасательную станцию “Марьино”. Её сотрудники будут следить за безопасностью людей в парках “Братеевская пойма” и “Капотня”. Кроме того, в Москве завершается строительство новых зданий для станций “Терлецкая” и “Карамышево”.

По словам Собянина, в последние годы МГПСС укомплектована новой техникой, среди которой, в частности – лодки на воздушной подушке “Славир” и “Джеттер”, благодаря которым спасатели могут работать как на воде, так и на льду и в болотистой местности. Помимо этого у них появились катера “North Silver Pro” с отапливаемой рубкой, которая позволяет специалистам дольше работать на воде зимой. Также у службы есть телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты и многое другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Сексолог Сергей Ланг назвал продукты со свойствами афродизиаков

24.02 / Обозреватели We Are The Mighty уверены в победе ЗРК С-400 над американским F-35

15.12 / Башню из человеческих черепов обнаружили в Мексике

07.12 / Сколько древних цивилизаций было до нас? Мы новая цивилизация или что-то нас связывает?

20.04 / Пивоварня Velké Popovice разорилась после объявления сыктывкарцами бойкота на покупку чешского пива

30.06 / «Напои меня зелием своим»: Владимир Кузьмин опубликовал снимок с банкой рассола времен романа с Пугачевой

13.12 / Правительство запускает программу продовольственных карточек

01.01 / Мнение: 131-я Майкопская бригада в Новогоднем штурме Грозного

19.04 / Скандалы: «Это какая-то космическая, запредельная цена»

13.11 / Тела двух молодых людей нашли в квартире на Измайловском проспекте в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика