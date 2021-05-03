5 детей, 3 мужика: нужна половинка! – Личное мнение

Актриса, известная всем любительницам сериалов на канале Россия, Мария Порошина вдруг пожаловалась, что ей не хватает двух вещей.

Первое — мужского плеча в воспитании отпрысков. Второе — половинки для себя самой.



Фото: Соцсети

Напомню, что Порошиной 45 лет. У неё пятеро детей от трёх разных мужчин.

Первого Мария Михайловна родила от сожителя Гоши Куценко. Второго, третьего и четвёртого — от официального мужа Ильи Древного. Пятого — вот тут загвоздочка вышла! — Маша оформила на Древного после развода, но тот по суду отказался.

Кто настоящий отец, Порошина не говорит.

И вот ей уже 45 — возраст, когда женщина снова ягодка. Должна прийти мудрость? Нет, Порошиной никак не хватает ещё половинки. И цель — не потрахаться, а мужское плечо, которое воспитает её детей от разных мужчин.

«Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста».

Зачем рожать пятерых? Ну, видимо, Порошина это дело любит — не осуждаю. Чем больше, тем лучше, вот только где бы ещё взять дурака, готового не только содержать 45-летнюю бабу, но и её детей от разных мужчин?

«Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не почему, а для чего».

Всегда была замужем — ну, это всё-таки не совсем соответствует истине. Однако дело не в этом, а в том, что от слов Порошиной теперь несёт эзотерикой. Что изменить, для чего нужны испытания?

А может, для того, чтобы баб Маша уже поняла, что хватит рожать? Что нужно быть самодостаточным человеком, а не искать ещё половинку, и вешать на мужика свои проблемы?

Как считаете?

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