 

Мнение: Воздушная разведка США и НАТО на юго-западном направлении

03.05.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Активность самолетов-разведчиков в и разведывательных БПЛА США и стран НАТО на юго-западном направлении.
В целом, идет регулярный мониторинг линии фронта на Донбассе и Крыма, а также периодически границы РФ и Грузии.

https://anna-news.info/obzor-aktivnosti-bespilotnoj-aviatsii-nato-u-granits-ldnr-i-kryma/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Сбросим маски: эксперт рассказал, как и когда надо их менять

23.12 / Егор Корешков и Полина Максимова, Олеся Судзиловская с сыном и другие гости модной презентации

26.01 / Владимир Соловьёв победил в конкурсе МВД на лучший детский рисунок о доблести полиции

14.04 / «Никто не хотел, чтобы моя дочь умирала так»

01.11 / Врач Ткаченко объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

23.10 / Может ли витамин D защитить от сахарного диабета 2 типа?

04.03 / Генерал Бижев: Американская ракета JASSM не сможет прорвать систему ПВО России

26.09 / Мнение: США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

24.07 / Мнение: Второй волны не будет!

30.08 / Врач-инфекционист объяснила, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика