Мнение: Воздушная разведка США и НАТО на юго-западном направлении

Активность самолетов-разведчиков в и разведывательных БПЛА США и стран НАТО на юго-западном направлении.

В целом, идет регулярный мониторинг линии фронта на Донбассе и Крыма, а также периодически границы РФ и Грузии.

https://anna-news.info/obzor-aktivnosti-bespilotnoj-aviatsii-nato-u-granits-ldnr-i-kryma/ – цинк

—