Мнение: Воздушная разведка США и НАТО на юго-западном направлении
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Активность самолетов-разведчиков в и разведывательных БПЛА США и стран НАТО на юго-западном направлении.
В целом, идет регулярный мониторинг линии фронта на Донбассе и Крыма, а также периодически границы РФ и Грузии.
https://anna-news.info/obzor-aktivnosti-bespilotnoj-aviatsii-nato-u-granits-ldnr-i-kryma/ – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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