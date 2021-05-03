Мнение: Пасха и Ураза-байрам в армии

Пасху, оказывается, отпраздновали и в Главном храме Вооруженных сил РФ. Пасхальная служба прошла солидно.

Но мне вот что интересно. В армии России служат не только православные. Но Главной мечети Вооруженных Сил РФ нет. Как нет и Главной синагоги Вооруженных Сил РФ…. И невольно возникает вопрос, как в армии России собираются праздновать, к примеру, день окончания Рамадана – праздник разговения Ураза-байрам, который для мусульман всего мира наступит 13 мая.

К примеру, замминистра обороны, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров предусмотрительно улетит на Кавказ или в Татарстан?

Чтобы именно там встретить Ураза-байрам и посетить мечеть?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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