 

Мнение: Пасха и Ураза-байрам в армии

03.05.2021, 12:36, Разное
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Пасху, оказывается, отпраздновали и в Главном храме Вооруженных сил РФ.  Пасхальная служба прошла солидно.

Но мне вот что интересно. В армии России служат не только православные. Но Главной мечети Вооруженных Сил РФ нет. Как нет и Главной синагоги Вооруженных Сил РФ….   И невольно возникает  вопрос,  как в армии России собираются праздновать, к примеру,  день окончания Рамадана – праздник разговения Ураза-байрам, который для  мусульман всего мира наступит 13 мая.

К примеру, замминистра обороны, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров предусмотрительно улетит на Кавказ или в Татарстан?

Чтобы именно там встретить Ураза-байрам и посетить мечеть?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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