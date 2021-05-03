Терминаторы против зверей

Прогресс оружия и техники не оставляет животным шанса.

13 февраля 2014 года сотрудники зоопарка в Копенгагене умертвили молодого жирафа, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Из этого убийства устроили урок зоологии для детей и их родителей, несмотря на 27 тысяч писем протеста. Вместе с датчанами событие возмущенно обсуждали в России. Оно вполне вписывалось в образ Европы без души и идеалов. Его усердно строит наша пропаганда.

Россия, как полагает наш президент, духовно выше Запада. Но у нас регулярно появляются видео охоты с эпизодами, смакующими жестокость. Очередной эпизод — видео с издевательством над поверженным волком провинциального депутата Дениса Хахалова — обсуждает вся Россия. Вельможная охота, в том числе в запретных местах и запретным способом, мечта чиновника, показатель социального и политического статуса.

Ради таких людей

в Думе предлагают поправки, разрешающие охотиться с движущихся машин, отстрел перелетных птиц весной (при возвращении истощенных длительными перелетами стай на места гнездовья), использование ловчих собак, будящих медведя в берлоге.

Эти новации пока еще в стадии обсуждения, их без преувеличения можно назвать мечтой браконьера.

Кадр из видео, снятого депутатом Курганской облдумы от «Единой России» Денисом Хахаловым. Скриншот

Егеря всегда будут отстреливать животных ради природного баланса в лесу. Но профессионалам чужда радость убийства. Вопрос об убийстве из необходимости и ради удовольствия давно закрыт.

Мы едим гамбургеры и понимаем, что ради них промышленным способом убивают миллионы коров. Но никто не вывешивает с гордостью видео с бойни в социальных сетях.

Бурное развитие технологий в инструментах охоты окончательно дискредитировало образ охотника как благородного аристократа в западной традиции. Или в русском представлении о настоящем мужчине, бросающем вызов дикой природе, лицом к лицу с опасностью. Оптические коллиматорные прицелы и стабилизаторы уровня, превращающие дилетанта в приличного стрелка, автоматический баллистический вычислитель, метеостанция, дающая поправку на ветер и получающая данные со спутника или в мобильных сетях, — все это часто встроено в единый прибор, установленный на оружие. Сегодня уже и собаки не нужны. Инфракрасные датчики за 500 м наводят вас на зверя, который думает, что он в безопасности, потому что закопался в листья или укрылся в подлеске.

По некоторым оценкам, за прошедшие 100 лет животных на планете стало меньше в три раза. А людей сегодня живет больше в четыре раза. Мужество давным-давно превратилось в безопасную безжалостность.

Но устойчивый и безнадежно отставший от века, глубоко провинциальный комплекс начальника/хозяина/охотника в РФ неизменно провоцирует ненужную на охоте жестокость, переходящую в зверство. Простите меня, звери, за это слово. Человечеству удалось запретить китобоев. Взяты под охрану многие виды животных, и список их расширяется. Хочется верить, что нашим детям удастся сделать барскую охоту позорным занятием, оставив ее профессионалам. По крайней мере, хотя бы президент предпочитает охоте рыбалку.

Валерий Ширяев

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