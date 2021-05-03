Заключение брака между Петровым и Бошировым во Франции требовалось для маскировки – Генштаб России

Главное управление Генштаба прокомментировало информацию о том, что разведчики Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы сыграли однополую свадьбу во Франции.

Оборонное ведомство утверждает, что брак был фиктивным и требовался лишь для конспирации.

Неделю назад расследовательская группа Bellingcat опубликовала копию свидетельства о браке, подписанного мэром французского города Шамони. Свидетельство выдано гражданам России Руслану Боширову и Александру Петрову.

Известно, что под этими именами по Европе перемещались полковники ГУ Генштаба Мишкин и Чепига. Архив департамента Верхняя Савойя подтвердил, что документ – не подделка, и такой брак действительно регистрировался в мэрии Шамони.

– Город Шамони находится недалеко от швейцарской базы, которую наши офицеры использовали для подготовки операции в чешском Врбетице. Для оперативного прикрытия перемещений военнослужащих использовались разные методы, в том числе фиктивный гей-брак между ними. Никакого касательства к реальным отношениям офицеров между собой это не имеет, – заявил Генштаб.

Между тем, настоятель православной общины Шамони иеродьякон Франсуа вспомнил, что в 2014 году отказал в венчании двоим мужчинам, очень похожим на Петрова и Боширова. Тогда они обвенчались в соседнем католическом соборе, предварительно «расписавшись» в мэрии.

Издание The Insider сообщает о фотографиях, сделанных свадебным фотографом Шамони и выкупленных болгарским журналистом Христо Грозевым. На этих фотографиях якобы опознаны не только молодожёны Мишкин и Чепига, но и всё руководство ГРУ, а также как минимум три заместителя министра обороны.

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