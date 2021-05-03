Мнение: Пришёл на собеседование, получи 3700 рублей

«Их нравы». Владелец сети макдачных в штате Флорида отчаялся найти работников. Местные жители или греют косточки на пляже, или заняты уже чем-то более престижным и оплачиваемым. Если в России МакДональдс открывает настоящие рестораны, — стильные и чистые, — то в США макдональдсы похожи на грязные рюмочные для маргиналов, с соответствующим качеством еды и обслуживания.

В атмосфере карантинных щедрот, когда власти США разбрасывают уже свеженапечатанные деньги с вертолёта, драить сортиры и кричать «свободная касса» желающих нет. Владелец местной сети макдачных пообещал выдавать по 50 долларов (3700 рублей) каждому, кто просто покажется на собеседовании и поговорит о работе. Фокус провалился, очередь желающих пособеседоваться не выстроилась:

https://tjournal.ru/news/370339-makdonalds-vo-floride-stal-predlagat-po-50-dollarov-tem-kto-pridet-na-sobesedovanie

https://www.businessinsider.com/mcdonalds-pays-50-for-job-interviews-highlighting-hiring-struggles-2021-4

Теперь собственник думает пойти на крайние меры, поднять зарплаты с 12 до 13 долларов в час (с 900 до 1000 рублей). Возможно, за такие деньги работники найдутся.

Корень проблемы очевиден — инфляция. Долгое время инфляция пряталась в пузырях на фондовых рынках и на рынке недвижимости. Теперь, спасибо массовой раздаче денег, она дорвалась и до «бытовых» расходов. Личные сбережения в США выросли на 29% за последний год, это самый высокий рост в истории. При этом 34% всех семейных доходов в США теперь поступают от государства:

https://t.me/the_buy_side/8514

Электорат демократов радуется: наконец-то нам платят деньги просто за то, что мы есть. Наконец-то можно бросить постылую работу!

Как показывает исторический опыт, радоваться тут нечему. Очень скоро политика государства загонит «простых американцев» в ловушку бедности.

Бизнес не будет работать в убыток — это технически невозможно. Растущие зарплаты вынудят бизнес предпринять одну из следующих мер:

— повысить цены;

— затребовать дотации у государства;

— заменить работников роботами;

— закрыться.

Разные бизнесы выберут разные пути, однако в сумме получится вот что:

— цены вырастут;

— рабочих мест станет меньше;

— государство соберёт меньше налогов.

Так как резать дотации невозможно из политических соображений, а денег у государства при таких раскладах не будет, власти вынуждены будут включить печатный станок. Через какое-то время бездельники обнаружат, что «базовый доход», который побудил их уволиться с работы, сильно усох, и его теперь хватает только на койку в общаге, на макароны с веганскими котлетами и на старый ноутбук с безлимитным доступом к интернету. Всё, как в лозунгах новой западной идеологии — «у меня ничего нет, но жизнь никогда не была лучше»:

https://vc.ru/future/20446-welcome-to-2030

При таких раскладах часть безработных захочет вернуться на работу в МакДональдс, чтобы иметь возможность хоть изредка есть мяско и сидеть за рулём автомобиля, однако будет уже поздно. Рабочих мест для чистильщиков сортиров станет значительно меньше, а на работу настройщика роботов их уже не возьмут, даже стажёрами.

Если бы речь действительно шла о монахах, катастрофы можно было бы избежать. Гуляй по городу, медитируй, читай книги… интеллигентному человеку, на самом деле, совсем немного надо для комфортной жизни. Беда в том, что идейные безработные — отнюдь не монахи по своему характеру, совсем наоборот. Большая их часть хочет жить «не хуже Джонсонов», но при этом категорически не желает для этого напрягаться. Выход из этого парадокса известен — криминал. Прямо сейчас он процветает в американских гетто, в которых социальные пособия создали культуру потомственных безработных. После введения безусловного базового дохода эта культура станет в США доминирующей.

Философы справедливо замечают, что человек создан для работы, как собака для полёта. Однако работа облагораживает человека, формирует его характер и удерживает его от необдуманных поступков. Пенсионер, оттрубивший 40 лет на заводе, не будет бить стёкла, торговать наркотиками и угонять автомобили. Его двадцатилетний внук, не отработавший ни одного дня в своей бессмысленной жизни, будет. На нашей планете хватает стран с высоким уровнем безработицы, мы можем предсказать поведение бездельников достаточно точно.

Раньше я сказал бы: «спасибо, друзья американцы, вы показываете нам отличный отрицательный пример». Теперь я так уже не скажу. Я уже много раз показывал пальцем на «достижения» движения БЛМ, надеясь, что революционные лутеры многих отвратят от ереси марксизма. Мои надежды не оправдались. Сторонники лёгких решений на все факты отвечали так: «это неправильные марксисты, это самозванцы. Когда к власти придём мы, у нас всё будет совершенно по-другому».

Родители подростков пишут в соцсетях, что примерно по такому же сценарию их дети рассказывают им о преимуществах работы закладчиков.

— Сынок, торговать наркотиками нехорошо. Кроме того, закладчики на воле долго не живут, их ловят за месяц-другой и сажают в тюрьму на много лет.

— Ловят дураков. Я умный, меня не поймают.