Что будет, если ежедневно съедать горсть миндаля

Люди, ведущие здоровый образ жизни и контролирующие своё питание, неоднократно подтверждали пользу орехов. Российский диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала, что будет, если ежедневно съедать горсть миндаля.

Результаты неоднократных исследований объясняют, что разные виды орехов влияют на организм человека по-своему. Так, миндаль содержит 246% суточной нормы витамина Е – антиоксиданта, который сохраняет здоровые клетки от повреждений, борется с канцерогенами, укрепляет защитные свойства организма и стенки капилляров, способствует расширению сосудов, а также препятствует тромбообразованию. Данный продукт славится витаминами группы В, положительно влияющими на нервную систему, а ещё комплексом минералов, необходимых иммунной системе. Эндокринолог Калмурзина подчёркивает, что наряду со всеми плюсами миндаля существуют и минусы. Он весьма калориен, поэтому ежедневная горсть орехов нанесёт вред организму, для пользы достаточно будет восьми штук.

В миндале, как и в других видах орехов, содержатся вещества, помогающие справиться с депрессией, а ещё это хорошая «подпитка» для мозга, поэтому рекомендуется для людей, занимающихся умственным трудом. Однако миндаль противопоказан, если человек страдает лишним весом и при обострении панкреатита, а при хронической форме данного заболевания продукт можно употреблять не чаще, чем один раз в неделю, иначе это чревато воспалением поджелудочной железы.

Стоит отметить, что любые орехи – это сильный аллерген, поэтому употреблять их нужно в меру. Детям до трёх лет миндаль вообще не рекомендован, а у взрослых по причине высокого содержания витамина Е орех может спровоцировать головные боли, а также тахикардию. При злоупотреблении данного продукта даже вероятен риск возникновения рака предстательной железы.

Источник: rsport.ria.ru