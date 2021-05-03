 

Асад объявил всеобщую амнистию в Сирии

03.05.2021, 12:12, Новости дня
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Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления.

Кроме того, амнистии подлежат правонарушения, совершенные до 2 мая 2021 года.

Контекст:Амнистию в стране объявили вскоре после того, как в апреле Асад объявил, что идет на выборы президента, которые состоятся 26 мая. Свою кандидатуру также впервые в истории Сирии выдвинула женщина – 50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар.
Башар Асад является президентом Сирии с 2000 года. Он сменил на посту своего отца Хафеза Асада который умер от сердечного приступа в июне этого же года. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт, переросший в восстание против режима Ассада. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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