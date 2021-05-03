“Сколько Киркорова не тюнингуй – все равно замужем за Пугачевой был”, “Пирожков как гном”, “Что у Maruv с подмыхой?”. В сети обсуждают групповое фото артистов

“Ловите меня в “Вечерний Ургант”, – написала она.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики отреагировали на фото.

“Пирожков смотрится, как гном, на общем фоне”, – заметила allahonc.

“Сколько Киркорова не тюнингуй, а он все равно замужем за Пугачевой был”, – написал maslenikoffandrei.

“А что у Maruv с подмыхой?” – спросила netsvda.

Контекст:Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Филипп Киркоров в марте 2021 года назвал аннексированный Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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