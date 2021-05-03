Эпидпорог COVID-19 превышен в 13 регионах Украины

Больше всего эпидпорог превышен в Донецкой области, где этот показатель составляет 157,4%. В тройку регионов с высоким эпидпорогом входят также Черкасская (146,1%) и Волынская (141,4%) области.

Показатели распространения COVID-19 превышены также в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Самый низкий процент эпидпорога зафиксирован в Винницкой области (54,4%).

В “красной” зоне эпидопасности продолжают оставаться семь областей Украины: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Хмельницкая.

Контекст:По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 2758 из которых – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 44,75 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,7 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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