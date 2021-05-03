“Как старый дед”, ” Конкретно бзикнул”. 53-летний Пресняков шокировал подписчиков, побрившись налысо
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“Чего-то психанул”, – подписал он снимок.
“Как старый дед. Не надо так психовать”, – отреагировали фолловеры.
“Это не психанул, это конкретно бзикнул”, – написали в комментариях подписчики.
“Отрастут”, – прокомментировали фото поклонники артиста.
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Ранее артист выглядел вот так.
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Контекст:Пресняков – российский вокалист и композитор. Ранее он носил длинные волосы, которые были частью его имиджа. В 2014 году накануне своего 46-летия артист сделал короткую стрижку.
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