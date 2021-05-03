 

“Как старый дед”, ” Конкретно бзикнул”. 53-летний Пресняков шокировал подписчиков, побрившись налысо

03.05.2021, 12:12, Новости дня
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“Чего-то психанул”, – подписал он снимок.

“Как старый дед. Не надо так психовать”, – отреагировали фолловеры.

“Это не психанул, это конкретно бзикнул”, – написали в комментариях подписчики.

“Отрастут”, – прокомментировали фото поклонники артиста.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Ранее артист выглядел вот так.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Контекст:Пресняков – российский вокалист и композитор. Ранее он носил длинные волосы, которые были частью его имиджа. В 2014 году накануне своего 46-летия артист сделал короткую стрижку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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