65% украинцев считают, что не болели COVID-19 – опрос

В то же время 29,1% опрошенных заявили, что были инфицированы либо продолжают болеть.

При этом 16,9% из тех, кто ответил, что сталкивался с COVID-19, сказали, что узнали о болезни, сдав тест. Еще 12% отметили, что ориентировались исключительно по симптомам.

Опрос проводился 13–15 апреля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего опрошен 2001 респондент методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Контекст:По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 2758 из которых – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 44,75 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,7 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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