 

Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса

03.05.2021, 12:06, Новости дня
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавируса.

Видео о вакцинации Пашинян опубликовал в Facebook, однако не уточнил, каким именно препаратом он привился.

«Призываем наших граждан обратиться в поликлиники и пройти вакцинацию», – написал Пашинян.

В республике уже идет вакцинация российским препаратом «Спутник V». В первую очередь ее проходят медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них, передает ТАСС.

Ситуация с распространением коронавируса в Армении остается напряженной. Ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении за время пандемии достигло 216 863 (примерно 8% населения), от вызванных заболеванием осложнений умерли 4139 человек.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать санитарные меры. 



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