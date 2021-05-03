Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавируса.

Видео о вакцинации Пашинян опубликовал в Facebook, однако не уточнил, каким именно препаратом он привился.

«Призываем наших граждан обратиться в поликлиники и пройти вакцинацию», – написал Пашинян.

В республике уже идет вакцинация российским препаратом «Спутник V». В первую очередь ее проходят медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них, передает ТАСС.

Ситуация с распространением коронавируса в Армении остается напряженной. Ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении за время пандемии достигло 216 863 (примерно 8% населения), от вызванных заболеванием осложнений умерли 4139 человек.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать санитарные меры.