Мнение: Границы и служба поддержки

Мне хочется давать вам побольше практических примеров и практических задач на границы.

Разберем такой пример.

Заказывая еду, лекарства, одежду через мобильные приложения и сайты, люди часто сталкиваются с ситуациями, когда товар оплачен, но не доставлен, или доставлен не тот и не так и не туда. Они пишут в службу поддержки и им отвечают операторы или те, кто себя за операторов выдают.

Для обучения операторов, подготовки шаблонов или даже ботов самое главное – видеть границы. В случае однотипных возникающих проблем это совсем не сложно. Но большинство сервисов умудряются вести себя как слоны в посудных лавках, наступая на ноги клиентам и усугубляя свои косяки. Целые службы занимаются составлением готовых шаблонов, но из-за того, что с границами у таких специалистов совсем плохо, они не понимают, какой ответ будет корректным, а какой возмутительно наглым и глупым.

Люди с плохими границами, они же плохо воспитанные люди, часто думают, что слов “здравствуйте”, “приносим извинения”, “благодарим за обращение”, “до свидания, хорошего дня” достаточно, чтобы инцидент был исчерпан и конфликт решен.

На самом деле лепить вежливые слова ни к месту – это тоже нарушение границ.

Представьте себе, что вы задаете вопрос, формулируете претензию, а вам “до свидания, хорошего дня” или “благодарим за обращение, всего хорошего”.

Это будет выглядеть как издевательство.

Еще хуже, когда поддержка в ответ на претензию или жалобу использует шаблон: “Рады вам помочь” или “попробуем решить Вашу проблему”, “понимаем Вас”.

В большинстве случаев это их проблема и это им следует просить помощи и понимания.

Им следует просить, а не оказывать помощь и поддержку тому, перед кем они не выполнили обязательства.

Если в случае вашего косяка вы обращаетесь к человеку сверху и обещаете ему помощь, вы превращаете его недовольство во вражду. Минуту назад этот человек испытывал легкую досаду и был готов проявить понимание, а теперь после вашего ответа он хочет стереть вас с земли. Вот чего добиваются “вежливые” операторы из-за своей тупости.

Полное отсутствие границ – это худшая коммуникативная тупость.

Это профнепригодность для работы с клиентами.

Понятно, почему выражать понимание, обещать помочь и решить проблему клиента в случае собственного косяка – такой грубый выход за границы?

Отсутствует понимание сути происходящего. Косяк на стороне продавца, проблемы возникли на стороне продавца, а продавец ведет себя так, будто к нему обратились с просьбой, будто от него ждут милости и уступок, а не выполнения юридических обязательств. Это очень опасное поведение. После одного такого жеста у клиентов возникает желание обращаться в суд, даже если до этого он был настроен лояльно или ему было лень конфликтовать.

В любом конфликте, особенно в деловой переписке, очень важно держать фокус на главном.

На чьей стороне единственный или главный косяк? Это сторона должна как можно быстрей, коротко и четко дать понять, что видит свой косяк и готова его компенсировать.

Многие пытаются идти противоположным путем. Делают вид, что косяка нет или что косяк на другой стороне.

Это худшее, что можно придумать. В результате из мелкого косяка раздувается настоящая война.

Такой клиент расскажет всем своим знакомым, какой плохой сервис в компании, а если ему не лень, будет добиваться наказания обидчиков.

И обратите внимание, обиды у него не было, было легкое недовольство, а теперь возник гнев.

Наглое поведение в случае собственного косяка – самая частая причина вражды и войны. Это касается и личных отношений, и деловых, и политических.

Деловых особенно. В деловых отношениях чаще всего есть четкие обязательства по договору, а значит четкие границы. Поэтому невнимание к границам стоит особенно дорого.

Если клиент жалуется на сервис и его жалоба справедлива, сервис не может выступать в роли помощника и благодетеля, он провинившийся, он сам должен просить понимания и предлагать компенсацию.

Но сплошь и рядом накосячившие обещают помощь и выражают желание решить проблему того, перед кем они виноваты.

Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на причину того, почему возникает такой пограничный глюк.

Служба поддержки считает себя отдельной организацией, в которую обратились за помощью, как если бы это была частная юридическая фирма, куда потребитель пришел жаловаться на какого-то продавца. Служба поддержки не хочет видеть, что она – представитель продавца и выступает от его лица.

Вот это самое частое смещение локуса контроля. В любом конфликте вы должны видеть, где ваша ответственность, где она начинается и где заканчивается, и никогда, ни под каким соусом не делать вид, что это не ваша ответственность, когда по факту ваша, когда это очевидно, когда это документально подтверждено. Косяк вырастает в несколько раз от стремления перевести стрелки в однозначной ситуации.

Если вы считаете, что “не важно кто виноват” в случае чужой вины, вы человек щедрый (или зависимый, смотря какой мотив у вашей доброты), а вот если вы так считаете в случае своей вины, ваша вина вырастает в три раза.

Просто запомните это и всегда очень внимательно относитесь к своим косякам.

Быстро признать и коротко, но емко извиниться, по возможности исправить или предложить компенсацию. Все.

Это единственный путь для возвращения в красное поле. И это быстрый путь, если вас не шатает мимо границ.

Но на каждом шагу и люди, и службы уходят в черное поле дальше и дальше.

И ботов не могу научить правильным шаблонам, потому что сами не знают, как правильно.

Друзья, приводите примеры других косяков и багов сервисов. Этот я подробно разобрала, но если еще много других.

Встречаетесь ведь?