Мнение: Варево

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую производит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», не вырабатывает нейтрализующие антитела. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Есть неофициальные данные, что вакцина, основанная на пептидах, которую производят в „Векторе“, нейтрализующие антитела не вырабатывает. У меня сильное подозрение, что „ЭпиВакКорона“ не вызывает образование антител, которые будут защищать от вируса», — рассказал Альштейн изданию «Газета».

Беда пришла откуда не ждали. Несколько российских вакцин выдавалось за колоссальный успех российской науки. Во всяком случае об этом неустанно вещал Великий Лидер, пытаясь продвинуть мысль, что он с дружками еще не все развалил, и есть места, куда не дотянулись их загребущие, но очень кривые ручки.

Однако теперь производители вакцин сцепились друг с другом, как скорпионы в банке. На кону — известный приз. Выжившему достанется бюджетное финансирование проигравшего. Пока бюджет на вакцинацию населения вваливает хоть какие-то средства, надо ковать железо.

В ходе драки производителей начинает выясняться, что аналоговнеимеющие вакцины мало чем отличаются от обычного физраствора. Во всяком случае по своим лечебным качествам и характеристикам.

Думаю, что ответ «Вектора» центру Гамалеи не замедлит себя ждать. И окажется, что и гамалеевская вакцина — точно такой же банальный фуфломицин.

Вы все еще хотите привиться варевом путинской фармакологии?

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