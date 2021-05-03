 

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер провели уикенд вместе

03.05.2021, 11:36, Разное
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были образцовой семьей на протяжении 10 лет. В этом браке, первом и единственном официальном для обоих, у актеров родились трое детей – две дочери и сын. Но звездам не удалось сохранить брак: о намерении развестись они объявили в 2015-ом, документы на развод подали лишь спустя два года, а перестали быть мужем и женой 7 ноября 2018. И несмотря на это, бывшие супруги продолжают общаться и проводить вместе время.

Так, в минувшие выходные папарацци удалось заснять Бена и Дженнифер на улице в Лос-Анджелесе, рядом со спортивным комплексом, где их 9-летний сын Сэмюэль занимается плаванием.

48-летний Аффлек и 49-летняя Гарнер были одеты просто: на ней голубые джинсы и белая футболка, на нем темные джинсы и свитер, подчеркивающий спортивный торс.

Судя по снимкам, которые сумели сделать американские фотографы, экс-супруги отлично провели время в ожидании сына. Стоя у забора и наблюдая за тем, как сын плавает в бассейне, звездные родители мило беседовали, и даже медицинские маски не могли скрыть их улыбки.

Встречи бывших супругов регулярны – они часто проводят время с общими детьми. Но это рандеву не прошло мимо внимания поклонников по одной простой причине – буквально за день до того появились сообщения о том, что Дженнифер Лопес, заявившая не так давно о расставании с женихом Алексом Родригесом, была замечена с экс-возлюбленным – Беном Аффлеком. Якобы актера видели выходящим из машины, принадлежащей Джей Ло.

Напомним, что Бен Аффлек и Джей Ло встречались в начале нулевых – с 2002 по 2004 год, и даже были обручены. Аффлек позже не раз признавался, что им с Лопес удалось сохранить теплые дружеские отношения.

У нас не такие отношения, чтобы она обращалась ко мне за советом, но достаточно хорошие для того, чтобы она послала мне письмо по электронной почте со словами: “Твой новый фильм великолепен!” – говорил Аффлек. 



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