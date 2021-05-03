 

Cтычки, плевки, оскорбления — на фоне пандемии швейцарской полиции всё труднее сдерживать протесты

03.05.2021, 11:32, Новости дня
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Некоторые швейцарцы испытывают недовольство из-за мер по борьбе с коронавирусом и выплёскивают его на местную полицию, пишет SRF. Бывает, они подходят к сотрудникам правоохранительных органов, распускают руки, плюются. Более того, в полиции отмечают, что контроль за соблюдением мер или принуждение к их соблюдению провоцируют людей всё сильнее.

Сейчас многие демонстрации проводятся в честь Первого мая или против мер по борьбе с коронавирусом. И в них вынуждены участвовать люди, которые скорее всего не хотели бы там находиться: полицейские. Они всегда следили за несогласованными акциями. Но из-за коронавируса у них появились новые обязанности: контроль числа участников, соблюдения дистанции и ношения масок. При этом в полиции не очень хотят отвечать за последствия проявления недовольства из-за этих мер и поэтому там требуют как можно быстрее провести вакцинацию своих сотрудников. Репортаж Михаэля Шпильманна.

Несогласованные демонстрации против мер по борьбе с коронавирусом. Сотни людей прошли сегодня днём через Лугано, не соблюдая дистанцию и без масок. Полиция им не препятствовала. Сотрудникам правоохранительных органов тяжело проводить операции, говорит президент Союза полицейских Швейцарии.

ЙОХАННА БУНДИ РАЙЗЕР, президент Союза полицейских Швейцарии: Полиция оказывается посреди происходящего и вынуждена принимать на себя недовольство частей населения. В них видят образ врага.

Шпагат между необходимостью наводить порядок и соразмерностью действий. Здесь мы видим несогласованные демонстрации в Альтдорфе в середине апреля. Ситуация напряжённая. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ. В целом в полиции пришли к выводу, что контроль за соблюдением мер или принуждение к их соблюдению всё сильнее провоцируют людей.

ЙОХАННА БУНДИ РАЙЗЕР: Не исключено, что люди могут подойти к полицейским, начать распускать руки и плевать в них. Это действительно сложная ситуация.  

Сегодня в Цюрихе на Первое мая произошли стычки. Городские полицейские проводят операцию. Они хорошо защищены, на них одеты маски. Но Союз полицейских Швейцарии требует большего, а именно вакцинации всех сотрудников правоохранительных органов.

ЙОХАННА БУНДИ РАЙЗЕР: В некоторых кантонах с этим всё очень хорошо. Полицейских там действительно прививают. В других же кантонах этого не делают. И мы бы хотели, чтобы после работников здравоохранения приступили к вакцинации полицейских.

Протесты на фоне пандемии коронавируса — серьёзная проблема для полиции.

Дата выхода в эфир 01 мая 2021 года.



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