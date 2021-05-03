АвтоВАЗ остановил продажи фургонов Lada Largus CNG

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановлении продаж фургона Lada Largus CNG.

Напомним, автомобиль поступил в продажу в апреле 2019 года и продавался в трех модификациях. Вместе с тем изначально в компании приняли решение отказаться от модели Lada Largus в кузове универсал. Автомобиль приводился в движение на моторе, работающем на газовой установке. Кроме того, производитель на данный момент не озвучивает причины ухода модели Lada Largus CNG с отечественного рынка.

Эксперты связывают данные события с тем, что в скором времени могут продемонстрировать усовершенствованный фургон, однако пока производитель не озвучивает никаких подробностей о данном автомобиле.