 

АвтоВАЗ остановил продажи фургонов Lada Largus CNG

03.05.2021, 11:26, Новости дня
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Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановлении продаж фургона Lada Largus CNG.

Напомним, автомобиль поступил в продажу в апреле 2019 года и продавался в трех модификациях. Вместе с тем изначально в компании приняли решение отказаться от модели Lada Largus в кузове универсал. Автомобиль приводился в движение на моторе, работающем на газовой установке. Кроме того, производитель на данный момент не озвучивает причины ухода модели Lada Largus CNG с отечественного рынка.

Эксперты связывают данные события с тем, что в скором времени могут продемонстрировать усовершенствованный фургон, однако пока производитель не озвучивает никаких подробностей о данном автомобиле.



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