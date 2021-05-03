Новый кроссовер Volkswagen Talagon вышел в продажу

Немецкая марка Volkswagen объявила о начале приема заказов на новый полноразмерный кроссовер Volkswagen Talagon.

Автомобиль имеет внешний вид, схожий с модификацией концепта Volkswagen SMV, показанного в позапрошлом году. Отличить кроссовер не составит труда по форме решетки радиатора, светодиодным фарам и задним фонарям, а также стильным бамперам. В свою очередь, под капотом нового кроссовера Volkswagen Talagon установили 2-литровый двигатель с турбиной на 186-220 л.с. мощности в разных комплектациях.

Независимо от выбранной версии, новый паркетник приводится в движение роботизированной коробкой передач. В компании пока не анонсировали стоимость автомобиля, а также дату его выхода в продажу.