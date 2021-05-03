 

Новый кроссовер Volkswagen Talagon вышел в продажу

03.05.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкая марка Volkswagen объявила о начале приема заказов на новый полноразмерный кроссовер Volkswagen Talagon.

Автомобиль имеет внешний вид, схожий с модификацией концепта Volkswagen SMV, показанного в позапрошлом году. Отличить кроссовер не составит труда по форме решетки радиатора, светодиодным фарам и задним фонарям, а также стильным бамперам. В свою очередь, под капотом нового кроссовера Volkswagen Talagon установили 2-литровый двигатель с турбиной на 186-220 л.с. мощности в разных комплектациях.

Независимо от выбранной версии, новый паркетник приводится в движение роботизированной коробкой передач. В компании пока не анонсировали стоимость автомобиля, а также дату его выхода в продажу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / В ФСБ заявили, что украинский экс-футболист Василенко пытался передать Украине запчасти к зенитным комплексам

04.11 / Путин поздравил россиян с Днем народного единства

16.02 / В ДР Конго в результате крушения судна с пассажирами погибло по меньшей мере 60 человек

06.10 / У пресс-секретаря Трампа выявили коронавирус

02.03 / «Есть более эффективные способы» — Псаки объяснила, почему США не наказали саудовского принца

20.02 / Эксперт объяснил отказ суда в апелляции по делу Навального

19.01 / Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки

27.12 / В мире: Брекзит дает Испании шанс оторвать кусок британских владений

10.12 / В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал подорвать здание

26.02 / Наушники Galaxy Buds Live получают автопереключение и функцию слухового аппарата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика