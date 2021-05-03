 

Врачи назвали базовые принципы защиты от коронавируса

03.05.2021, 11:20, Разное
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Врачи рассказали о базовых принципах защиты от коронавируса. По их словам, именно их нужно соблюдать для профилактики заболевания.
В результате волн массового распространения коронавируса появились пациенты с последствиями болезни, в частности, у них возникли фиброзы. Около 70-80% пациентов имели поражения легких. Сейчас нужно усиливать реабилитационные процессы, чтобы не появились люди, которые станут стоять на учете у пульмонолога. Существуют пациенты, у которых, кроме коронавируса, присутствуют сопутствующие патологии, за ними нужно осуществлять постоянный контроль.

Чтобы не заболеть COVID-19, необходимо выполнять все меры профилактики: мыть руки, носить маски в общественных местах, изоляцию, социальную дистанцию. Любая вирусная инфекция развивается в результате несоблюдения простых гигиенических правил.

Врачи уверены, что коронавирус перенесут большинство людей. То, в какой форме будет развиваться болезнь, зависит от организма человека.
В США и Европе люди выходят на протесты против введения ограничительных мер. В итоге там появляются новые вспышки заболевания. Медики уверены, что необходимо немного подождать, чтобы не допустить массового распространения болезни.

Источник: sevastopol.su



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