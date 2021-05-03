Перед визитом в Варшаву Зеленский выразил уважение польским традициям

Мероприятие приурочено к празднованию 230-летия принятия конституции Польши.

Кроме президентского саммита планируются переговоры Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, Офис президента (ОП) Украины анонсировал их в Telegram 27 апреля.

3 мая президент Украины упомянул Дуду в Twitter.

“Демократические ценности – признак истории Польши. Анджей Дуда, уважаю польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество”, – написал Зеленский.

Демократичні цінності – ознака історії Польщі. @AndrzejDuda, шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. #Konstytucja3Maja була проявом прагнення до справедливості, яке об’єднує наші країни та всю європейську спільноту.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

О визите президента в Польшу сайт ОП сегодня не сообщал.

Контекст:Ответный визит Дуды в Киев планируется в августе на День Независимости Украины.

Последний раз Зеленский и Дуда встречались в октябре 2020 года в Киеве. По итогам переговоров главы двух государств сделали ряд заявлений: осудили надругательство над памятниками и подчеркнули важность эксгумации жертв конфликтов ХХ века, обсудили необходимость деоккупации Крыма, подписали договор о расширении доступа к объектам приватизации.

Зеленский считает, что председательство Польши в Совете Евросоюза в 2025 году поможет Украине добиться полноправного членства в блоке.

—