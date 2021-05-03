“Счастливая”, “Озорная”, “Солнышко!”. Ани Лорак сменила прическу

Она позировала в белом комбинезоне и с новой прической. Певица покрасила волосы в каштановый цвет, немного их укоротила и остригла челку.

“Мои любимые, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Пусть на душе будет тепло и спокойно”, – написала она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак позировала с мокрыми волосами, расположив согнутые руки на бедрах. Она немного выгнулась, подчеркивая талию

“Озорная. Вы прекрасны в любом образе”, – отметила zarina.krasivoe.rjadom.

“Ну какое солнышко!” – написала fan_beautiful_diva_.

“Счастливая”, – отметила karolina_my_heart

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

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