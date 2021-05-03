 

“Делай, что хочешь”. 19-летняя Билли Айлиш снялась в чулках и корсете для обложки британского глянца

03.05.2021, 11:18, Новости дня
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На снимке, украсившем обложку издания, артистка запечатлена в розовом корсете с кружевами от итальянского модного дома Gucci, надетом на кружевной бюстгальтер.

“Спасибо британской модной команде за то, что уважают мое видение и воплощают его в жизнь”, – подписала снимок певица.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

На другом снимке Билли Айлиш позирует в чулках и бежевом корсете от британского бренда Burberry, дополнив образ плащом.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Певица также примерила черный корсет от французского бренда Mugler. 

“Мне нравятся эти снимки и понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай, что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное”, – прокомментировала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Контекст:Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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