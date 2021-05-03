Власти Великобритании заявили, что страна находится на последнем этапе борьбы с коронавирусом

По его словам, Великобритания сейчас находится на последнем этапе борьбы с коронавирусом. Министр уверен, что медленный и постепенный выход из карантина – это правильный путь для страны.

Следующее плановое ослабление ограничений в связи с COVID-19 намечено на 17 мая. С этой даты максимум шести лицам или двум семьям будет разрешено встречаться в помещении, и большинство ограничений на собрания на открытом воздухе будут сняты.

Ряд предприятий также смогут возобновить работу, в том числе пабы и рестораны в закрытых помещениях.

21 июня планируется снять все оставшиеся ограничения на социальные контакты.

Рааб уточнил, что некоторые ограничения, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, могут остаться в силе после того, как закончится карантин.

Контекст:

С 5 января в Великобритании ввели жесткий карантин. Главной причиной локдауна стал новый, более заразный штамм коронавируса. В связи с локдауном в Британии закрыли начальные и средние школы, а людям разрешили покидать свои квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дому), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

Снимать карантинные ограничения в стране начали в марте – тогда открыли учебные учреждения, в апреле разрешили работу магазинов, которые торгуют не только товарами первой необходимости.

По состоянию на 3 мая в стране подтвердили 4,4 млн случаев COVID-19. От болезни умерло 127,8 тыс. человек, отмечал американский Университет Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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