В РФ выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 8489 с новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8489 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2635, Санкт-Петербурге – 704, Московской области – 641.

Всего в стране выявлено 4 831 744 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 450 289 человек, из них 6367 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 111 198 человек.

Накануне, 2 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8697. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 208.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.