Москва пообещала добиваться публичной реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ

Российская делегация будет добиваться последовательной публичной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов, сообщил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

На последнем постоянном совете ОБСЕ миссия РФ указала на притеснение российских СМИ – RT, Sputnik, РИА Новости и Baltnews – в ряде стран-участниц организации, а именно, в Латвии, Литве и Эстонии, а также Франции и Германии. «Мы в очередной раз призвали представителя по вопросам свободы СМИ более внимательно и более активно публично реагировать на эти факты ущемления прав СМИ, не отмалчиваться и не закрываться некими округлыми фразами с выражением общей озабоченности. Речь идет о введении цензуры на пространстве ОБСЕ», – сообщил дипломат.

«Мы продолжим держать на плотном контроле вопросы защиты российских СМИ там, где их права ущемляются, и не позволим спускать эти вопросы на тормозах на международных площадках. Будем продолжать добиваться от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ последовательной публичной реакции на такие факты», – сообщил РИА «Новости» Буякевич.

Он добавил, что Москва не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике. «(В вопросе с BaltNews и Sputnik Латвия) Рига не отвечает по существу. Они говорят, что эти вызовы (журналистов на допрос) осуществляются в соответствии с законодательством на основании возбужденных уголовных дел по вопросам, относящимся к национальной безопасности и охране конституции. Ничего конкретного не говорят, из чего мы делаем вывод, что дела политически мотивированы», – сказал Буякевич.

По его словам, сворачивание вещания российских каналов объясняют только персональными санкциями против руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Российская делегация постоянно напоминает, что на подавляющей части Евросоюза этот принцип не применяется, «наверное, потому, что остальные товарищи понимают, что это оксюморон – нельзя применять персональные санкции в отношении медийных активов и журналистов, которые занимаются профессиональной деятельностью».

«Поскольку латышам и эстонцам больше нечем объяснять свои действия, они объясняют именно этим. Со своей стороны мы заявляем, что не ожидаем улучшения ситуации в Прибалтике, потому что понятно, к чему дело идет – к тотальной зачистке от русскоязычных медиаресурсов», – добавил дипломат.

Он указал на то, что парадоксальным образом такого рода речи только приводят к росту популярности этих ресурсов в Прибалтике: тот же самый латвийский домен Sputnik после его закрытия получил в два раза больше уникальных юзеров. «Тем не менее, это не снимает угрозы физической расправы с журналистов, которые там работают и против которых там сейчас возбуждены уголовные дела», – отметил Буякевич.

В марте председатель ПАСЕ Хендрик Дамс пообещал в кратчайшие сроки принять меры для защиты прав русскоязычных журналистов в Латвии по итогам соответствующего обращения СЖР, а также напомнить Риге об обязательствах, «которые взяли на себя».

В начале года о травле, начавшейся в отношении работников российских СМИ в Латвии из-за якобы нарушения санкций Евросоюза, рассказала журналист Алла Березовская.

В прошлом году русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ и заявили, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.