Суд Сирии зарегистрировал троих кандидатов в президенты

Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления троих граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Как объявил глава ВКС, «приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам», передает ТАСС.

Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.

Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост президента выдвинул в том числе сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.