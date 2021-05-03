 

Суд Сирии зарегистрировал троих кандидатов в президенты

03.05.2021, 11:12, Новости дня
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Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления троих граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Как объявил глава ВКС, «приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам», передает ТАСС.

Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.

Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост президента выдвинул в том числе сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов.



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