 

В России, по всей видимости, хотят клонировать древних воинов

03.05.2021, 11:12, Разное
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В России, по всей видимости, хотят клонировать древних воинов, останки которых могут быть обнаружены в скифском кургане Туннуг в Туве.

В таком желании власти страны заподозрило Daily Mail, основываясь на высказывании главы российского Министерства обороны Сергея Шойгу.

Британское издание обратило внимание на заявление Шойгу в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), президентом которого он является. Рассказывая о планах ученых по работе с тувинским курганом, министр отметил, что в РГО надеются получить генный материал из Туннуга.

– Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать, — заявил Шойгу, пояснив, что органика могла сохраниться в кургане благодаря тому, что он располагается в зоне вечной мерзлоты.

По его словам, в целом это было бы очень интересно.

По мнению Daily Mail, российские специалисты могут заняться клонированием воинов, а также их лошадей, останки которых уже были обнаружены в Туннуге.



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