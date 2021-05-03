 

“Коллективный иммунитет уже не поможет”: врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине

03.05.2021, 11:08, Разное
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Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец считает, что на смену коронавирусной инфекции COVID-19 в Незалежную придёт COVID-21. И он будет гораздо более агрессивным.

Богомолец прогнозирует, что уже осенью на Украине будут появляться новые штаммы коронавируса, которые будут более “умными” и приспособленными и вызывать больше осложнений. При этом даже если у украинцев сформируется популяционный иммунитет к COVID-19, против COVID-19 он наверняка не спасёт.

По мнению специалиста, аналогичная ситуация произошла в Индии, которая пережила первую волну пандемии без особых трудностей. Однако новый штамм вызвал мощную вспышку эпидемии и теперь в этой стране одна из самых тяжёлых эпидемиологических обстановок в мире. За сутки там фиксируют порядка 300 тысяч новых заражений, а тела умерших уже некуда складывать – их сжигают прямо на улицах.

Тем не менее, Ольга Богомолец возлагает большие надежды на вакцины от коронавируса нового поколения, которые также станут более “умными” и будут защищать от множества штаммов ковида. Врач уверена, что для победы над инфекцией на Украине должна быть создана комплексная система, включающая чёткие рекомендации власти, вакцинацию и санитарно-эпидемиологические меры.



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