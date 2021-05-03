Россиян предупредили об опасности покупки долларов

Специалист инвестиционной группы “Универ Капитал” сообщил о том, чем грозит для россиян покупка долларов. Сергей Дроздов уверен — курс доллара ослабевает, но не может рухнуть в один миг, поэтому мы наблюдаем его плавное снижение. Причина этого, по мнению эксперта, кроется в деятельности администрации Джо Байдена: мощные вливания финансов, неконтролируемый рост внешнего долга США, ухудшение платежного баланса государства и усиление дефицита бюджета.

Согласно позиции Сергея Дроздова, форсированный сдвиг долларовой массы в мире невозможен, так как она слишком большая. Финансовым рынкам удается удерживать значительную часть долларовой ликвидности, вытесняя рисковые активы, часть денег поглощается вкладами в драгоценные металлы или облигациями. “Доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют”, — выразился эксперт. Он уточнил, что этому может помешать ориентация инвесторов к качеству из-за нового кризиса в сфере экономики или политики.

Кроме того, специалист инвестиционной группы отметил, что запрета на хранение долларов и конфискации американской валюты у россиян не предвидится. Единственное, что может этому угрожать, как объяснил Сергей Дроздов, острый военный конфликт между США и Россией.