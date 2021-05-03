CNN – если Шотландия отделится, в ЕС ей будут рады

После брексита стремление Шотландии к независимости усилилось, пишет CNN, и связано это в том числе с тем, что Эдинбург хотел бы вернуться в ЕС. И в Брюсселе есть чиновники, которые хотели бы поквитаться с Борисом Джонсоном таким образом. К тому же Шотландия полвека соблюдала все правила Евросоюза, так что у неё есть все шансы вернуться в состав ЕС, если получится выйти из состава Великобритании.



Reuters

Жизнь у Бориса Джонсона сейчас непростая, пишет в своей статье журналист CNN. Хотя Великобритания успешно ведёт прививочную кампанию против Covid-19, премьер-министр погряз в скандалах, и это за неделю до важных выборов. Во-первых, многие возмущены его заявлением, что он скорее позволит жертвам пандемии исчисляться тысячами, чем введёт новый карантин. Во-вторых, его обвиняют в том, что ремонт в его доме был незаконно оплачен спонсорами. И хотя эксперты отмечают, что эти скандалы могут быть частью политической борьбы, они отвлекают внимание от темы, в которой Джонсон показал себя с лучшей стороны — от прививочной кампании.

И сказаться на Джонсоне это может в другом вопросе — связанном с Шотландией. Хотя Джонсону не особенно нужны голоса шотландцев на выборах, если они станут активнее добиваться независимости, на нём это может плохо сказаться. Чтобы Шотландия снова провела референдум о независимости, Джонсон должен дать на то своё согласие. В прошлый раз такой референдум был в 2014 году, и тогда с перевесом в 10% шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. И тогда же Лондон и Эдинбург договорились, что такой референдум будут проводить не чаще одного раза в поколение.

И всё же если Шотландия выйдет из Великобритании, положение Лондона это осложнит. Ведь если брексит был возможен по 50 статье договора, лежащего в основе ЕС, то в конституции Великобритании ничего подобного нет. То есть в случае соответствующего решения шотландцев британскому и шотландскому правительству придётся вести переговоры и устанавливать новые принципы разделения ресурсов между собой.

Впрочем, Шотландия не столько хочет именно выйти из Великобритании, как вернуться после этого в ЕС. И для Джонсона это будет наибольшим ударом. Но вопрос ещё остаётся в том, захочет ли Брюссель возвращения Шотландии. Некоторые эксперты считают, что для неё процесс возвращения может быть легче, чем присоединение для других стран, учитывая, что она по сути полвека уже была в Евросоюзе и соблюдала его правила. Но есть и сложности. Так, проблемным считается вопрос границ, который уже показал себя в случае с Ирландией. Кроме того, это может сказаться на других регионах, которые стремятся к независимости: например, на Каталонии.

Но всё же некоторые европейские чиновники скрытно признаются, что, если часть Великобритании вернётся в ЕС, это будет очень на руку тем, кто хотел бы поквитаться с Джонсоном. Плюс, ЕС будет выгодно иметь в своём составе ещё одну ядерную державу. Так что пусть эта цель шотландцев и сопряжена со сложностями, но она вполне достижима.

Впрочем, всё это пока из разряда гипотез, поскольку Джонсон ещё не дал согласия на проведение референдума. До следующих выборов 2024 года ещё далеко, и Джонсону нужен новый враг, чтобы объединить электорат, и шотландцы на эту роль вполне подходят, отмечает журналист CNN.