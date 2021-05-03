Рассекреченный Toyota Land Cruiser 300 показали на рендерах

Компания Toyota готовится к выходу нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который показали на рендерных изображениях.

В свою очередь, распознать новинку от предшественника можно по объемной решетке радиатора, видоизмененной головной оптике и воздухозаборнику. Кроме того, габариты Land Cruiser остались теми же, что и в актуальной генерации. Автомобиль имеет более подчеркнутые рельефы кузова, что позволяет получить максимально обновленную внешность.

Кроме того, задние фонари стали более вытянутыми, за счет чего автомобиль становится более индивидуальным по своему виду. Вместе с тем на крышке багажника не стали применять прежнюю хромированную полосу, которая устанавливалась в актуальной генерации автомобиля.