 

Редкое купе Alfa Romeo 1965 года продадут на аукционе

03.05.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках готовящегося аукциона Silverstone состоится продажа уникального экземпляра Alfa Romeo 1900.

Автомобиль выпущен итальянской маркой в 1965 году, а его ориентировочная стоимость достигает 14 млн рублей. Вместе с тем автомобиль имеет уникальное шасси и трубчатый каркас. Особый интерес к редкой модели Alfa Romeo 1900 проявляется в том, что автомобиль выпущен тиражом всего 8 экземпляров, за счет чего и добились столь высокого ценника.

Известно также, что под капотом установлен 1,9-литровый двигатель с мощностью 100 л.с. Кроме того, в ходе аукциона ценник может оказаться существенно выше, чем планировали добиться организаторы мероприятия. Остальные особенности уникального автомобиля пока удерживают в тайне от потенциальных покупателей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

01.03 / Зеленский объявил о создании “суда в смартфоне”

18.02 / Боррель: ЕС ждет от России освобождения Навального

23.07 / BI поправил Байдена, назвавшего Трампа первым «расистом» на посту президента США

31.07 / Жене убитого в Санкт-Петербурге украинского рэпера предъявили официальные обвинения

29.08 / Экс-глава МИД Польши – в ЕС именно Варшава инициировала план помощи Белоруссии

18.07 / VOAэкспресс 17 июля 2020

09.03 / Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

29.06 / Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

14.11 / Sony выпустит летающие дроны с видеокамерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика