Редкое купе Alfa Romeo 1965 года продадут на аукционе

В рамках готовящегося аукциона Silverstone состоится продажа уникального экземпляра Alfa Romeo 1900.

Автомобиль выпущен итальянской маркой в 1965 году, а его ориентировочная стоимость достигает 14 млн рублей. Вместе с тем автомобиль имеет уникальное шасси и трубчатый каркас. Особый интерес к редкой модели Alfa Romeo 1900 проявляется в том, что автомобиль выпущен тиражом всего 8 экземпляров, за счет чего и добились столь высокого ценника.

Известно также, что под капотом установлен 1,9-литровый двигатель с мощностью 100 л.с. Кроме того, в ходе аукциона ценник может оказаться существенно выше, чем планировали добиться организаторы мероприятия. Остальные особенности уникального автомобиля пока удерживают в тайне от потенциальных покупателей.