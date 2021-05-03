В РФ стартовали продажи нового внедорожника Land Rover Defender с мотором V8

Британская марка Jaguar Land Rover сообщила о начале приема заказов на новые внедорожники Defender.

Автомобиль поступит на рынок в версиях с 3-5-дверным кузовом. Под капотом применили агрегат 5 литров с мощностью 525 л.с. Кроме того, стоимость внедорожника Defender с пятидверным кузовом достигает 9,2 млн рублей. Поступление на российский рынок состоялось спустя 2 месяца с момента официальной презентации.

Кроме того, во всех версиях внедорожник получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, с учетом которой разгон до сотни достигается за 5,2 секунд, а предельная скорость составляет 240 км в час. Изначально внедорожник Defender продавался в РФ с 3-литровым дизельным двигателем, который выдавал от 200 до 249 л.с. в разных комплектациях.