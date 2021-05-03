 

Актриса Светлана Камынина призналась, что посещает психотерапевта

03.05.2021, 10:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Светлана Камынина, сыгравшая психолога в популярном сериале «Секреты семейной жизни», сделала откровенное признание. По ее словам, она уважительно относится к работе этих специалистов, так как и сама посещает психотерапевта.
Светлана Камынина убеждена, что паре, которая сталкивается с трудностями в отношениях, нужно обязательно обращаться за квалифицированной помощью. Если житель и жительница действительно хотят быть вместе, то им необходимо вдвоем идти к специалисту. Как отметила актриса, если восстановлением отношений занимается только один партнер, это будет «совершенно неконструктивно».

При том, страх перед посещением психолога чаще одолевает представителей сильного пола. Артистка театра и кино считает, что это стереотип, навязанный обществом. Мужчины, в понимании большинства людей, должны самостоятельно решать возникшие проблемы и преодолевать трудности. Светлана Камынина призывает пары не затягивать с визитом к психологу или психотерапевту. Бывает так, что партнеры отрицают то, что у них возникли проблемы, или убеждены, что справятся самостоятельно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Адвокат Пашаев удивился отсутствию вала клиентов после суда над Ефремовым

26.06 / Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

01.01 / Светлана Тихановская объявила об отставке с поста президента Белоруссии

29.06 / Опасная химия: у Заворотнюк выпали волосы

21.07 / Росавиация предложила возобновить международные полеты из шести городов

19.01 / Обнародовано видео купания Путина в крещенской проруби

20.11 / Необычный смартфон LG Stylo 7 с большим экраном, стилусом и четверной камерой показался на рендерах

04.11 / “Взять пандемию под контроль”: Ученые выявили “суперраспространителей” коронавируса

03.02 / Русская Википедия удалила статью об Алексее Навальном «из-за потери энциклопедической значимости персоны»

07.10 / Трамп пообещал раскрыть правду о связях с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика