Актриса Светлана Камынина призналась, что посещает психотерапевта

Актриса Светлана Камынина, сыгравшая психолога в популярном сериале «Секреты семейной жизни», сделала откровенное признание. По ее словам, она уважительно относится к работе этих специалистов, так как и сама посещает психотерапевта.

Светлана Камынина убеждена, что паре, которая сталкивается с трудностями в отношениях, нужно обязательно обращаться за квалифицированной помощью. Если житель и жительница действительно хотят быть вместе, то им необходимо вдвоем идти к специалисту. Как отметила актриса, если восстановлением отношений занимается только один партнер, это будет «совершенно неконструктивно».

При том, страх перед посещением психолога чаще одолевает представителей сильного пола. Артистка театра и кино считает, что это стереотип, навязанный обществом. Мужчины, в понимании большинства людей, должны самостоятельно решать возникшие проблемы и преодолевать трудности. Светлана Камынина призывает пары не затягивать с визитом к психологу или психотерапевту. Бывает так, что партнеры отрицают то, что у них возникли проблемы, или убеждены, что справятся самостоятельно.