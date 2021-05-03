 

Боевик “Гнев человеческий” продолжает лидировать в российском кинопрокате

03.05.2021, 10:26, Разное
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Экшн-фильм «Гнев человеческий» талантливого режиссера Гая Ричи уже вторые выходные подряд уверенно держит лидерские позиции в кинопрокате России, а также стран СНГ. На данный момент сборы составляют уже более чем пол миллиарда рублей. Только за последний уик-энд боевик собрал 145 миллионов.
Автором сценария к фильму является сам Гай Ричи, но в свою команду ему удалось заполучить таких сценаристов как Эрик Беснард, Николя Бухриф, Айван Эткинсон и Марн Девис. Главную роль в боевике сыграл герой-мститель Джейсон Стэйтем. В дальнейшем актерский состав пополнили Скотт Иствуд, Джеффри Донован, Лаз Алонсо, Джошуа Харт и Нив Алгар. Картина выступила ремейком французского блокбастера «Инкассатор» 2004 года.

Сюжет фильма вращается вокруг героя (Джейсона Стэйтема) Эйча, внедрившегося в инкассаторскую компанию с целью проведения расследования серии ограблений, произошедших в Лос-Анджелесе. За его плечами лежит непростое прошлое, которое изначально является загадкой для окружающих.

По поводу самого фильма мнения критиков разнятся. Картина вызвала как положительные, так и отрицательные отзывы. Однако зрителям боевик пришелся по вкусу, о чем можно судить по результатам кассовых сборов.

Источник: tass.ru



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