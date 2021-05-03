Звезда «Аншлага» Игорь Маменко вспомнил о последнем дне супруги Марии

Со дня скоропостижной смерти жены Игоря Маменко прошло уже семь лет, но он до сих пор не может смириться с тяжелой утратой. Звезда «Аншлага» пояснил о последнем дне Марии и признался, что корит себя за то, что не смог спасти свою спутницу жизни.

Знакомство пары состоялось, когда Игорь Маменко работал сотрудником цирка. Юморист утверждает, что влюбился с первого взгляда. Спустя непродолжительное время они поженились, а Мария подарила ему двоих детей. Звезда «Аншлага» рассказал, что его супруга была прекрасной хозяйкой, добрым другом, а также отличной матерью. Во время интервью для программы «Когда все дома» юморист вспомнил, что, когда были тяжелые времена, они с женой продукты доставали с огромным трудом. Несмотря на это, варили самую большую кастрюлю супа и приглашали всех цирковых коллег. 60-летний артист рассказал, что их с Марией называли «братья Маменко», так как они не давали пропасть голодным и холостым циркачам.

После смерти возлюбленной и многочисленных консультаций с врачами Игорь Маменко пришел к выводам, что его супругу можно было спасти. Когда ей стало плохо, Мария в тот момент была на даче. Карета скорой ехала 40 минут, а ей нужен был срочно нитроглицерин. Если бы помощь была оказана вовремя, супруга юмориста осталась бы в живых. После ее смерти звезда «Аншлага» едва пришел в себя. Спасали сыновья, которые часто навещали отца в его коттедже. Артист сейчас уверен, что «Господь забирает лучших».