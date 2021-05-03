“Христос Воскрес”. Пономарев, Dzidzio, Тополя, Матвиенко, Козловский, Павлик, Огневич записали пасхальную песню. Видео

Это Пасхальные песнопения “Христос Воскрес”, в записи которого приняли участие 12 звезд: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, Dzidzio и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим. Впервые в мире традиционная песня, записанная на 12 разных языках, прозвучала на одну мелодию.

В записи приняли участие оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Режиссеры ролика – Влад Разиховский и Максим Арделян.

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Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

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