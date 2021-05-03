 

“Настя – умничка”. Каменских показала свой пасхальный стол

03.05.2021, 10:24, Новости дня
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“Со светлым праздником Пасхи, друзья. Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга”, – написала она.

На фото Каменских и Потап запечатлены за столом, на котором стоят паски и яйца-крашенки, а также ваза с тюльпанами и чашка чая.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настя – умничка”, – отметила подписчица innaoleg777.

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с Потапом в составе дуэта “Потап и Настя”.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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