“Настя – умничка”. Каменских показала свой пасхальный стол

“Со светлым праздником Пасхи, друзья. Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга”, – написала она.

На фото Каменских и Потап запечатлены за столом, на котором стоят паски и яйца-крашенки, а также ваза с тюльпанами и чашка чая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настя – умничка”, – отметила подписчица innaoleg777.

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с Потапом в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

—