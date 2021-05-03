Оппозиция Украины потребовала признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны

Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений.

«Оппозиционная платформа – за жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей», – сообщение опубликовано на сайте партии.

Ранее сообщалось, что антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.