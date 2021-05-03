 

В Швеции предложили ввести меры против РФ из-за инцидента в Чехии

03.05.2021, 10:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк направил на имя главы МИД Швеции Анн Линде письмо, в котором поднял вопрос о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице.

Как утверждается в документе, в связи с произошедшим в 2014 году инцидентом Чехия призвала дружественно настроенные к ней государства, «к числу которых определенно можно причислить и Швецию», прояснить их позицию, «вызвав российского посла». В частности, в Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран-членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб», сказал Валльмарк, передает RT.

Так, приведя в качестве примера уже принятые решения некоторых европейских столиц в отношении России, он выразил мнение, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной». «Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», – объяснил депутат.

В связи с этим Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как министр и правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии «о принятии мер против России», помимо вызова российского посла в Стокгольм.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор также заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / НБУ повысил учетную ставку, Шмыгаль объявил о третьей волне пандемии в Украине. Главное за день

27.06 / Ростуризм рассказал о старте курортного сезона в большинстве регионов России

03.09 / Ученые рассказали о кротовых норах и отрицательной энергии

15.02 / Сирия назвала число сбитых израильских ракет

24.06 / Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску

02.12 / Пандемия вместо эйфории – за год Урсуле фон дер Ляйен так и не удалось объединить Европу

22.02 / Кулеба: Удивляюсь, почему ЕС готовит санкции против РФ из-за Навального, а не из-за репрессий в Крыму

07.12 / В Чернобыльской зоне запустили 4G

12.01 / В 2020 году метро Киева воспользовались почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019-м

26.12 / Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика