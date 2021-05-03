Пасха 2021: как отметили светлый праздник Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие

Светлое Христово Воскресение – самый важный праздник для всех христиан. Православные отмечали Пасху вчера, в воскресенье, 2 мая. В этот день по древней традиции, после ночного крестного хода и праздничного богослужения, принято собираться дома и разговляться праздничной же трапезой. Среди обязательных яств на столе – крашеные яйца, творожная пасха, пасхальный кулич, освещенные накануне, в Великую субботу. Олицетворение торжества жизни и добра – праздник Пасхи один из самых любимых семейных праздников в России. Большинство звезд кино, телевидения и шоу-бизнеса отметили праздник в кругу семьи и поделились фото и поздравлениями в социальных сетях.

Филипп Киркоров посетил службу в Храме Троицы Живоначальной в Останкино.

Христос Воскресе! С праздником Светлой Пасхи! Пусть в ваших домах всегда будут мир и свет, в сердце – добро и любовь! – написал Киркоров.

Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Светлый праздник дома, с детьми. Поздравлением от Лизы и Гарри Галкиных звездная пара поделилась в сети.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Для Ксении Собчак эта Пасха стала особенной. День Воскресения Христова, который в этом году выпал на 2 мая, совпал с Днем рождения, юбилеем мамы Ксении – Людмилы Нарусовой, ей исполнилось 70 лет.

Сегодня у меня особенная Пасха! В мамин день рождения… Мамочка, у тебя сегодня большой юбилей, я хочу сказать тебе большое спасибо за любовь, за жизнь, за терпение, за то, что ты есть и что ты рядом. Спасибо, что ты теперь не только прекрасная моя мамочка, но и замечательная бабушка! С днем рождения! поздравила маму Ксения.



Людмила Нарусова с внуком.

Регина Тодоренко поделилась семейным фото за праздничным столом.

Христос воскресе! С появлением в моей жизни мужа и сына я начала открывать в себе суперспособности. Печь! Это казалось чем-то сверхъестественным! И те смелые люди, которые берутся за выпекание чего-либо, — для меня настоящие герои. В детстве мы, конечно, с братом помогали маме и бабушке выпекать куличи, но чтобы взяться за это дело самостоятельно?! И вот настал такой день! Я теперь тоже пеку! С праздником, дорогие! Берегите себя и близких, будьте счастливы! – написала Регина.

Яна Рудковская по случаю праздника украсила не только стол, но и весь дом, а поклонников порадовала новой фотографией младшего сына.

Христос воскресе! Всех православных со светлым праздником Пасхи. Наш совместный пасхальный завтрак, – написала Яна.

Татьяна Навка 2 мая отметила сразу два праздника – Пасху и совершеннолетие дочери – Александре Жулиной исполнился 21 год.

21 год назад мир открылся заново и озарился новыми красками, эмоциями и бесконечной любовью! Я впервые стала матерью! Появился смысл моей жизни! Спасибо тебе, моя любовь @sashazhulina, что даешь мне быть счастливой, гордиться тобой и не сомневаться в тебе никогда! Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбылись, и ты была самой счастливой девочкой на свете. Люблю тебя до края космоса и обратно! P. S. Очень символично, что твое полное совершеннолетие совпало с Пасхой! – написала олимпийская чемпионка.

Телеведущая Лена Летучая к празднику устроила целую фотосессию с семьей.

Наталья Водянова красила пасхальные яйца вместе с детьми и в субботу посетила храм. С Великой субботой, дорогие, всех, кто празднует сегодня. Простите меня за все! С самым светлым днем в году — Великой Пасхой! – написала Водянова.

Наталья Водянова с детьми.

Для певицы Алексы этот праздник тоже был особенным – впервые она встретила его с новорожденным ребенком.

Христос воскрес! Всех православных поздравляем со светлым праздником Пасхи!



Со светлым праздником Пасхи! Добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть все ненастья обходят стороной, в семье царит взаимопонимание, а за столом всегда собираются все самые близкие и родные люди! Христос воскресе! – таким было поздравление от певицы Зары.

Христос воскресе! С праздником Светлой Пасхи! Пусть любовь и гармония всегда живут в ваших сердцах и домах! – поздравила подпичиков Кристина Асмус