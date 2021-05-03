Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee 2022 выехал на тесты

В ходе тестовых испытаний на дорогах обнаружен новый внедорожник Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года.

Данный автомобиль официально презентуют публике до конца текущего года. Кроме того, распознать модель не составит труда по модернизированным светодиодным фарам, стильной решетке радиатора с прорезями. Кроме того, в салоне выбрали более дорогие материалы отделки, установили цифровую приборную панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы.

Кроме того, заявлено, что новинка Jeep Grand Cherokee получил 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 290 л.с., а также в продаже появится улучшенная модификация с 5,7-литровым агрегатом, который выдает 357 л.с. Во всех комплектациях применили 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.