 

Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee 2022 выехал на тесты

03.05.2021, 9:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе тестовых испытаний на дорогах обнаружен новый внедорожник Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года.

Данный автомобиль официально презентуют публике до конца текущего года. Кроме того, распознать модель не составит труда по модернизированным светодиодным фарам, стильной решетке радиатора с прорезями. Кроме того, в салоне выбрали более дорогие материалы отделки, установили цифровую приборную панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы.

Кроме того, заявлено, что новинка Jeep Grand Cherokee получил 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 290 л.с., а также в продаже появится улучшенная модификация с 5,7-литровым агрегатом, который выдает 357 л.с. Во всех комплектациях применили 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.04 / Навальный: Мной сейчас можно пугать детей, отказывающихся есть

09.09 / Белорусский оппозиционер Родненков об аннексии Крыма: Мы вообще не считаем, что тут могут быть дискуссии

10.09 / “Доверяйте нашим врачам”: Степанов рассказал, как лечиться от коронавируса

30.01 / В ЕС назвали интересной идею «скрестить» вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

28.12 / Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

22.01 / За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн

27.11 / АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова из-за покупки “вертолетной площадки Януковича” без разрешения

14.08 / В Екатеринбурге испортили два граффити Покраса Лампаса

14.12 / “Нафтогаз” заявил о намерении возобновить разведку газа на Юзовском месторождении

24.06 / Камера запечатлела момент нападения на израильских пограничников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика