МИД назвал дымовой завесой попытки США представить развитие ПРО оборонительным проектом

Попытки Вашингтона представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект – это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», – сказала Захарова, добавив, что это ведет к серьезным последствиям в сфере безопасности и нарушает стратегический баланс сил в мире.

По ее словам, российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. «Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая все новые финансовые ресурсы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО «может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных».

По словам Захаровой, сообщения СМИ о выделении 18 млрд долларов на проект по разработке перехватчиков ракет – «это рассчитанная пентагоновцами стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске».

Официальный представитель МИД также заявила, что США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания. «В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара», – сообщила Захарова.

Она напомнила, что США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и с тех пор Вашингтон «значительно нарастил разработку и приступил к масштабному развертыванию в различных регионах мира мобильных и стационарных противоракетных средств, объединенных в систему глобальной ПРО США». «Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России», – сказала она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что «США реализуют планы развития космического сегмента своей глобальной ПРО, которые фактически предусматривают в перспективе размещение в космосе ударных противоракетных средств» и на доктринальном уровне в США предусмотрена «возможность нанесения «обезоруживающих» ударов по ракетным потенциалам тех стран, которых США относят к своим противникам».

Она также заявила, что РФ фиксирует сигналы США о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, готова к предметному диалогу, но договариваться без учета своих интересов и озабоченностей в сфере противоракетной обороны не будет.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана.