 

Диетолог Ромащенко объяснила, опасны ли перекусы

03.05.2021, 9:38, Разное
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Диетолог Ольга Ромащенко рассказала, являются ли опасные перекусы. Она напомнила тем, кто желает похудеть, о важности общего дефицита калорий.
Принимать во внимание необходимо и иные факторы: важно ориентироваться на чувство голода. Если отсутствует возможность полноценного приема пищи, то перекус не навредит организму. Для того, чтобы была польза, необходимо научиться сочетать разные группы продуктов. В частности, овощи и фрукты нужно есть с пищей, богатой белком.

Иногда людям хочется что-то поесть за просмотром фильма. Этого делать не нужно, если основной прием пищи был недавно. В противном случае присутствует риск набора веса. Готовясь к очередной трапезе, организм запускает работу пищеварительной системы. Когда человек ест сильно много, могут появиться патологии ЖКТ.

Некоторые специалисты говорят о том, что дробное питание является полезным. Диетолог Ромащенко считает, что важно следить за количеством потребленных калорий.

Источник: sport24.ru



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