Диетолог Ромащенко объяснила, опасны ли перекусы

Диетолог Ольга Ромащенко рассказала, являются ли опасные перекусы. Она напомнила тем, кто желает похудеть, о важности общего дефицита калорий.

Принимать во внимание необходимо и иные факторы: важно ориентироваться на чувство голода. Если отсутствует возможность полноценного приема пищи, то перекус не навредит организму. Для того, чтобы была польза, необходимо научиться сочетать разные группы продуктов. В частности, овощи и фрукты нужно есть с пищей, богатой белком.

Иногда людям хочется что-то поесть за просмотром фильма. Этого делать не нужно, если основной прием пищи был недавно. В противном случае присутствует риск набора веса. Готовясь к очередной трапезе, организм запускает работу пищеварительной системы. Когда человек ест сильно много, могут появиться патологии ЖКТ.

Некоторые специалисты говорят о том, что дробное питание является полезным. Диетолог Ромащенко считает, что важно следить за количеством потребленных калорий.

Источник: sport24.ru