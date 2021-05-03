Прохор Шаляпин воссоединился с Копенкиной в Сочи

Российский певец Прохор Шаляпин в Сочи воссоединился со своей экс-возлюбленной Ларисой Копенкиной. Совместным снимком с бизнес-вумен он поделился в социальной сети Instagram.

Поклонники внимательно следят за личной жизнью Прохора Шаляпина. Он давно получил репутацию мужчины, который встречается с богатыми женщинами, старшими по возрасту. В 2013 года артист женился на Ларисе Копенкиной. На протяжении двух лет совместной жизни пара ходила по ток-шоу и фигурировала в скандальных условиях.

На отдыхе в Сочи Прохор Шаляпин встретил свою бывшую супругу. После расставания артист и бизнес-вумен остались в дружеских отношениях. Вместе они провели весь день, тем самым привлекли внимание публики. Встрече с певцом была рада и сама Лариса Копенкина.

Сейчас фанаты активно обсуждают новые отношения Прохора Шаляпина. Якобы он встречается с внучкой покойной Людмилы Гурченко. О любовной связи с выпускником проекта «Фабрика звезд» пояснила журналистам сама женщина.