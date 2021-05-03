 

Прохор Шаляпин воссоединился с Копенкиной в Сочи

03.05.2021, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский певец Прохор Шаляпин в Сочи воссоединился со своей экс-возлюбленной Ларисой Копенкиной. Совместным снимком с бизнес-вумен он поделился в социальной сети Instagram.
Поклонники внимательно следят за личной жизнью Прохора Шаляпина. Он давно получил репутацию мужчины, который встречается с богатыми женщинами, старшими по возрасту. В 2013 года артист женился на Ларисе Копенкиной. На протяжении двух лет совместной жизни пара ходила по ток-шоу и фигурировала в скандальных условиях.

На отдыхе в Сочи Прохор Шаляпин встретил свою бывшую супругу. После расставания артист и бизнес-вумен остались в дружеских отношениях. Вместе они провели весь день, тем самым привлекли внимание публики. Встрече с певцом была рада и сама Лариса Копенкина.

Сейчас фанаты активно обсуждают новые отношения Прохора Шаляпина. Якобы он встречается с внучкой покойной Людмилы Гурченко. О любовной связи с выпускником проекта «Фабрика звезд» пояснила журналистам сама женщина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Черноморскому региону угрожает экологическая катастрофа из-за утонувшего танкера с соевым мясом для программистов mail.ru

11.09 / Юлия Хлынина тайно вышла замуж

14.10 / Мнение: Боестолкновение в Грозном

13.10 / Лили Джеймс замечена за поцелуями с актером Домиником Уэстом в Риме: реакция его жены

29.12 / ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

07.01 / Мнение: Войска Трампа взяли Капитолий

26.03 / Невролог Дмитрий Шубин оправдал ошибку телеврача Елены Малышевой в эфире «Жить здорово!»

16.11 / Мнение: Азербайджанский опыт для Украины

09.12 / Мнение: Армянские трофеи для парада

06.09 / Цензура оперативного назначения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика