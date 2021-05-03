 

Лолита Милявская считает, что предрасположена к болезни Альцгеймера

03.05.2021, 9:38, Разное
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Популярная российская певица Лолита Милявская уверена, что обладает предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера. По ее знаменитости, в будущем она столкнется с этой серьезной патологией, поэтому сейчас предпринимает различные профилактические меры.
Лолита Милявская уже сдала все необходимые анализы для проведения разного рода генетических исследований, о результатах артистке пока ничего не сообщили. В то же время знаменитость заранее имеет пессимистичный настрой.

Риск развития болезни Альцгеймера заставил Лолиту Милявскую начать читать вслух. Также артистка пошла играть в театр, хоть ей и тяжело было выучить длинную и сложную пьесу. Знаменитость считает, что проблему можно предотвратить, работая над собой.

Ранее Милявская уже проходила экспертизу, чтобы выяснить, имеется ли у нее склонность к алкоголю. Таковой у исполнительницы не оказалось, но много спиртного она себе не позволяет. Также артистка узнала, что обладает геном плохого водителя. За рулем певица ездит уже 20 лет, но аварий не происходило.

Источник: www.starhit.ru



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