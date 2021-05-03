 

В Бангладеш в результате столкновения парома и катера погибло по меньшей мере 26 человек

03.05.2021, 9:34, Новости дня
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Инцидент произошел на реке Падма возле города Шибчар в центральной части страны.

По данным издания, скоростной катер с 30 пассажирами направлялся к паромной переправе, но столкнулся с паромом, загруженным песком, и перевернулся.

Представитель ООН сообщил, что 24 человека погибли сразу, их тела уже вытащили на берег. Еще двое скончались в больнице.

Пять человек были спасены.

Kaler Kantho отмечает, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Бангладеш остановили движение транспорта, однако “некоторые недобросовестные водители катеров” нарушают запрет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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