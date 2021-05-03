“Похожа на королеву Елизавету”. Опубликовано фото подросшей принцессы Шарлотты

“Поздравляем принцессу Шарлотту с шестым днем рождения”, – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

“Она похожа на королеву Елизавету”, – отметила подписчица sweets2426.

Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась 29 апреля 2011-го.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

—