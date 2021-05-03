 

“Похожа на королеву Елизавету”. Опубликовано фото подросшей принцессы Шарлотты

03.05.2021, 9:34, Новости дня
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“Поздравляем принцессу Шарлотту с шестым днем рождения”, – говорится в посте.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

“Она похожа на королеву Елизавету”, – отметила подписчица sweets2426.

Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась 29 апреля 2011-го. 
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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